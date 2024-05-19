"Пусть идет в ЦСКА, если есть возможность. Но не знаю, зовут ли туда. Конечно, это не будет предательством по отношению к "Спартаку". Почему это должно таковым быть? Не знаю, поможет ли он ЦСКА. Возможно, также будет сидеть на скамейке запасных, как и в "Спартаке". Здесь все зависит только от него. В 30 лет еще рано заканчивать карьеру", - сказал Гаврилов.
Действующее трудовое соглашение истекает уже в мае, клуб не стал продлевать контракт с 30-летним защитником, по словам агента футболиста Вадима Шпинева, Джикия может продолжить карьеру в одном из московских клубов, но не стал уточнять, в какую именно команду собирается перейти защитник. Георгий Джикия перешел в "Спартак" в декабре 2016 года из пермского "Амкара", первый матч сыграл в 2017 году, всего за спартаковцев капитан провел 214 игр, в которых отличился пятью голами и 11 голевыми передачами. Прощальный матч прошел 19 мая на стадионе "Лукойл Арена", "красно-белые" одержали победу над "Рубином" (3:1) в 29-м туре РПЛ, после финального свистка игроки "Спартака" качали Джикию на руках, после чего он прошел круг почета на стадионе.
Источник: "РБ Спорт"
Гаврилов: пусть Джикия идет в ЦСКА, если есть возможность. В 30 лет еще рано заканчивать карьеру
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал уход защитника Георгия Джикия из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"