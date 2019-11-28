Футболист "ПСЖ" Тома Менье принес извинения нападающему "Реала" Эдену Азару. В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский защитник нанес травму своему соотечественнику.
"Мне очень жаль. Я пытался связаться с ним сразу после игры, но не смог. Потом увидел двух-трех его одноклубников, которые сказали, что ему очень больно. Серьезно у него все или нет? Очень надеюсь на то, что нет.
Я никогда не ставлю своей целью причинять боль другим игрокам. И последний, кому я хотел бы нанести травму, это Эден", — цитирует Менье Derniere Heure.
Как стало известно через день после матча, Азар получил ушиб, из-за которого пропустит около 10 дней.
Sprot24.ru
Менье извинился перед Азаром: ме очень жаль. Эден - последний, кому я хотел бы нанести травму
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