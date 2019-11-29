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Бонуччи: хотел бы избежать встречи с "Тоттенхэмом" Моуринью в плей-офф ЛЧ

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сказал, что в плей-офф Лиги чемпионов не хотел бы встретиться с лондонским "Тоттенхэм Хотспур", который недавно возглавил португальский специалист Жозе Моуринью.

"Я хотел бы избежать встречи с "Тоттенхэмом". В некоторых матчах Моуринью может дать своей команде что-то дополнительное. Но до февраля и марта ещё далеко. Моуринью знает, как заставить своих футболистов играть лучше в матчах плей-офф.

Что касается ситуации с Криштиану Роналду — мы всё обговорили и прояснили. Важно, что когда кто-то не в хорошей форме, всегда есть другой игрок, готовый заменить его", — приводит слова Бонуччи Goal.

"Ювентус", набрав 13 очков в 5 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов.

"Чемпионат"


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Теги: Бонуччи Тоттенхэм Моуринью Лига чемпионов Ювентус
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