Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи сказал, что в плей-офф Лиги чемпионов не хотел бы встретиться с лондонским "Тоттенхэм Хотспур", который недавно возглавил португальский специалист Жозе Моуринью.
"Я хотел бы избежать встречи с "Тоттенхэмом". В некоторых матчах Моуринью может дать своей команде что-то дополнительное. Но до февраля и марта ещё далеко. Моуринью знает, как заставить своих футболистов играть лучше в матчах плей-офф.
Что касается ситуации с Криштиану Роналду — мы всё обговорили и прояснили. Важно, что когда кто-то не в хорошей форме, всегда есть другой игрок, готовый заменить его", — приводит слова Бонуччи Goal.
"Ювентус", набрав 13 очков в 5 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов.
"Чемпионат"
Бонуччи: хотел бы избежать встречи с "Тоттенхэмом" Моуринью в плей-офф ЛЧ
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