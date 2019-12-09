Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы "Бенфику" не боимся. Но это очень титулованная команда — и в Португалии, и в Европе. Нас ждет очень интересная игра.
Любой спортсмен, выходя на поле, хочет побеждать. Но ничья — это результат, который более выгоден нам, а не "Бенфике".
Нам нужно концентрироваться на своей игре. Это наша главная задача. А дальше посмотрим, стоит отвлекаться нам на "Лейпциг" или не стоит.
Мы будем выкладываться по полной. У нас есть проблемы. Но у нас есть, кому заменить травмированных и дисквалифицированных.
Не верю, что "Лейпциг" и "Лион" могут договориться. "Лейпцигу" тоже принципиально выходить с первого места. Несмотря на то, что "Лейпциг" уже в плей-офф, для них важно, как закончится групповая стадия.
Говорите, я еще ни разу не выигрывал на выезде? На выезде играть всегда сложнее. Особенно в Лиге чемпионов. На данном этапе это наш уровень. Все серии рано или поздно заканчиваются", - цитирует Семака Sport24.
Семак: не верю, что "Лейпциг" и "Лион" могут договориться об исходе матча
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