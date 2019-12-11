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Конте: гол Фати просто убил нас всех

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:2) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Победный гол на 86-й минуте забил Ансу Фати. Этот результат не позволил нерадзурри выйти в плей-офф ЛЧ — команда продолжит выступления в Лиге Европы.

"У нас были шансы выиграть, мы создавали моменты, но испытывали трудности с их реализацией. У меня нет претензий, так как мои игроки отдали все свои силы. Нам просто не хватило гола. Вместо того, чтобы забить, мы пропустили в конце, и это нас действительно убило.

Видеть гол Ансу Фати было очень больно. Это гол нас всех просто убил. Мы давили, создавали шансы, чтобы выйти вперед. Мне очень обидно за болельщиков на "Сан-Сиро", которые гнали нас вперед от начала и до конца, создав прекрасную атмосферу. Все это должно было закончиться иначе.

Думаю, мы заслуживали большего в этой группе. Тем не менее, это все ценный опыт. Мы очень хотели выйти из группы, поэтому сейчас все разочарованы. Но я сказал игрокам, что мы должны снова поднять голову", — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.


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Теги: Конте Фати Интер Барселона Лига чемпионов
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