» » Ханданович: больно из-за поражения от "Барселоны", но сезон на этом не заканчивается

Ханданович: больно из-за поражения от "Барселоны", но сезон на этом не заканчивается

Вратарь и капитан "Интера" Самир Ханданович прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам не удалось забить во втором тайме, хотя шансы были. Мы знали, что "Барселона" очень опасна на контратаках. Мы сделали все, что могли. Это поражение, из-за которого очень больно, но сезон на этом не заканчивается", — цитирует Хандановича пресс-служба УЕФА.

"Интер" набрал 7 очков и занял 3-е место в группе F, пропустив вперед "Барселону" и дортмундскую "Боруссию". Миланцы продолжат выступление в Лиге Европы.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ханданович Барселона Лига чемпионов Интер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
2 Реал Мадрид 15 34
3 Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
...
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 15 38
2 Ювентус 15 36
3 Лацио 15 33
4 Кальяри 15 29
5 Рома 15 29
6 Аталанта 15 28
...
20 СПАЛ 15 9
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

КДК оштрафовал "Спартак" на 530 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"
Гончаренко дисквалифицирован на 3 игры за нецензурную брань в адрес судей
"Зенит" определился с местом проведения двух сборов 2
"Спасем животных от живодеров". "Фратрия" ответила Запашному акцией "За цирки без диких животных" 3
Луценко — лучший игрок РПЛ в декабре
Лидирующий в ФНЛ "Ротор" расстался с главным тренером 3
Де Врей: трудности сделают "Интер" сильнее, но пока что эта рана слишком свежа
Успокойтесь, осень-весна ни при чем. Оправдывать этим провал «Зенита» - бред 8
Игнатьев — о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: на багаже нашего чемпионата далеко не уедешь
Каррера: предложений из России не получал. Даже контактов не было 1
Ханданович: больно из-за поражения от "Барселоны", но сезон на этом не заканчивается
Уткин: качество национального футбола падает, это долгое пике 18
Диаш: "Зенит" хорошо закрывался, но "Бенфика" перевернула ход игры и провела отличный матч 1
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз больше — около 2 млн рублей в месяц 2
Каталонские радикалы могут помешать проведению матча "Барселона" — "Реал"
Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре 1
Гол Облякова "Краснодару" признан лучшим в РПЛ в декабре
«Аякс» и «Интер» вылетели, помешает ли «Локо» «Атлетико»? Итоги половины решающего тура ЛЧ – и оставшиеся расклады 1
Жирков: группа на ЧЕ-2020 сильнее той, что была на ЧМ-2018. Сборной России будет тяжело
Селадес: у "Аякса" не было верных моментов, несмотря на игровое преимущество
Издевательский финт в матче "Зенита" признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео) 6
Фавр: это была сумасшедшая игра. "Славия" могла вести 2:0 или даже 3:0
"Арсенал" — фаворит в борьбе за Анчелотти 1
Полузащитник "Локомотива" Игнатьев спрогнозировал точный счет матча с "Атлетико" 1
Вальверде: игроки "Барселоны" чувствуют себя обязанными выиграть Лигу чемпионов
Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Европы не будет ни одного французского клуба 2
Конте: гол Фати просто убил нас всех
Главный тренер "Бенфики": мы насладились своей игрой против "Зенита" 13
Иванович: в чемпионате России "Зенит" тоже ошибается, но там нас не наказывают 41
М. Кержаков: нам специально не сообщали, что творилось в матче "Лион" — "Лейпциг" 1
Все новости