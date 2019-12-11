Вратарь и капитан "Интера" Самир Ханданович прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Нам не удалось забить во втором тайме, хотя шансы были. Мы знали, что "Барселона" очень опасна на контратаках. Мы сделали все, что могли. Это поражение, из-за которого очень больно, но сезон на этом не заканчивается", — цитирует Хандановича пресс-служба УЕФА.
"Интер" набрал 7 очков и занял 3-е место в группе F, пропустив вперед "Барселону" и дортмундскую "Боруссию". Миланцы продолжат выступление в Лиге Европы.
Ханданович: больно из-за поражения от "Барселоны", но сезон на этом не заканчивается
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