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"Зениту" не повезло, но это самое простое объяснение". Малафеев — о вылете из Лиги чемпионов

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал невыход команды из Санкт-Петербурга в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа действующий чемпион России проиграл в Португалии "Бенфике" (0:3) и занял последнее место в группе.

"Уровень РПЛ упал? У нас всегда привыкли отталкиваться от конкретных результатов, и от них делать определенные выводы. А почему раньше никто не обращал на это внимание? Да, "Зенит" проиграл 0:3, да, не вышли. И сразу ищут какие-то причины, по которым эту ситуацию можно объяснить. Здесь же, мне кажется, очень много причин. Начиная от того, что "Зенит" именно в финальный и решающий момент по каким-то причинам, когда все зависит от футболистов, не может этим воспользоваться. Все было в наших руках, объективно мы могли справиться и пройти дальше в весну, но, к сожалению, матч сложился вот таким образом.

Первый тайм был правильным с точки зрения рисунка игры, а во втором быстрый гол и пенальти. Это наложило на игру определенный рисунок, мы потеряли стройность, у нас появилась хаотичность. У соперника появилось больше возможностей, в первом тайме таких моментов не было. Самое простое объяснение ситуации — это пропущенный гол и удаление, но если капнуть чуть дальше, то нужно очень много моментов искать и сопоставлять причины.

"Зенит" лидирует в чемпионате, потому что была правильная подготовка, плюс состав более сбалансированный. В чемпионате России петербуржцы не испытывают конкуренции. По большому счету "Зенит" заслуженно лидирует в чемпионате. А почему же наша лучшая команда не показывает результат в Лиге чемпионов? Здесь вопрос, который требует изучения внутри клуба. Это связано с тем, что есть определенные моменты, которые нужно изучить. Я не смогу развернуто рассказать, потому что являюсь сотрудником клуба, но есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Я бы в этой ситуации склонялся к тому, что отчасти нам не повезло. Но это самое простое объяснение… С семью очками не выйти даже в весеннюю стадию, ну, это должно все так сойтись, что прям грустно от этого становится.

Мы не говорим, что "Зенит" провалил групповой этап, потому что мы играли в непростой группе, но она была проходимая. То, что так сложилось, я больше склонен связывать с невезением определенного характера. Но если изучать этот момент, с чего мы начали, то нужно уходить в начальные моменты, которые связаны с развитием футбола. Начиная от того, что дети должны и могли тренироваться на футбольных полях или манежах. Плюс система подготовки и возможность тренироваться в любой год. На уровне юношеского футбола мы больше занимаемся не развитием, а пытаемся добиться результата. Мы не имеем запас прочности на перспективу с точки зрения подрастающего поколения. Российских футболистов, которые могут играть на уровне Лиги чемпионов, не так много", — сказал Малафеев в беседе с Sport24.


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Теги: Зенит Лига чемпионов Малафеев
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