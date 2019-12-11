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Идову: "Атлетико" перекрыл все зоны. Не припомню, чтобы нами какие-то моменты были созданы

Защитник "Локомотива" Брайан Идову прокомментировал гостевое поражение от "Атлетико" (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Тяжелый матч выдался в плане того, что уже на первой минуте смогли пенальти заработать, но Коченков здорово выручил. Получили позитивный импульс, но второй пенальти сами себе привезли — выбивали головой, мяч попал в руку. Когда пропускаешь такие голы, то уже неприятно. Хотели сыграть надежно, потому что мы давно не играли на ноль. Видели, как "Атлетико" был заряжен.

Команду гнали трибуны. Понятно, что им нужно было выигрывать кровь из носу. Классом они реально оказались выше, это было видно — они перекрывали все зоны, пытались накрывать нас и особо я не припомню, чтобы нами какие-то моменты были созданы, какие-то выпады имели бы место. Все удары были накрыты.

Осадок неприятный. Из последних 10 игр мы выиграли только одну. Надеемся на паузу, когда наш опыт нам должен помочь в понимании того, к чему мы должны стремиться. Надо отдохнуть, а затем на сборах подготовиться, чтобы в следующем году выйти на матчи с новыми силами, чтобы играть в тот футбол, который мы показывали до недавнего времени.

Физически точно парни подустали, это было заметно во вторых таймах нескольких матчей. Первые таймы были великолепны, а во вторых подсаживались, нам забивали ранний гол и нить игры терялась. Психологически неприятно проигрывать такой отрезок. Давление было, но мы знаем, как с ним справиться. Пока не получилось. Надо правильно воспользоваться перерывом, чтобы в следующем году такого не повторить", — передает слова Идову Sport24.ru.


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Теги: Атлетико Локомотив Лига чемпионов Идову
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