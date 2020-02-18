Холанд - первый игрок, забивший в одном сезоне Лиги чемпионов за разные команды

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд принес своей команде победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", забив два гола.

Фото: UEFA

Таким образом, 19-летний форвард стал первым футболистом, который смог забить в одном розыгрыше Лиги чемпионов за два разных клуба.



На групповом этапе Холанд забил за "Зальцбург" восемь голов.



УЕФА перед началом нынешнего сезона разрешил игрокам выступать в еврокубках без всяких ограничений. Раньше новичок не имел права выступать за новый клуб в плей-офф, если был уже заигран на групповом этапе того же турнира.



В "Боруссию" Холанд перешел в январе за 20 миллионов евро. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.



Ответная игра между "ПСЖ" и "Боруссией" пройдет 11 марта.