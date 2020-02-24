Пике: "Барселона" не является фаворитом этой Лиги чемпионов

Защитник "Барселоны" Жерар Пике перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" отметил, что каталонцы не являются фаворитами турнира.



"Наполи" сильно прибавил. Мы не являемся неоспоримыми фаворитами этой Лиги чемпионов, хотя я убежден, что у нас есть шанс на победу. Но сначала надо позаботиться о "Наполи", - приводит слова Пике официальный сайт УЕФА.



Напомним, встреча состоится завтра, 25 февраля в 23:00 по мск.