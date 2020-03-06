УЕФА запретил итальянским арбитрам обслуживать матчи еврокубков из-за коронавируса

Итальянские судьи не будут работать на ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Как сообщает Tuttomercatoweb, арбитры из Италии не будут обслуживать соревнования, проводимые УЕФА, в качестве меры безопасности из-за эпидемии коронавируса.

На прошлой неделе в еврокубковых встречах работали три итальянских арбитра: Даниэле Орсато, Марко Гуида и Давиде Масса.

По актуальным данным в Италии более 3000 человек заразилось коронавирусом. Число погибших превысило 100 человек.


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Теги: УЕФА Коронавирус
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