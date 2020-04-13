Напомним, что Евро-2020 был перенесен на следующий год. Таким образом летом 2021 года с интервалом в две недели в Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов, а после него начнутся матчи чемпионата Европы.
- Две недели — это немного, но в то же время этого достаточно, чтобы перенастроить стадион и город под новый турнир.
Конечно, будет нужно сменить брендинг, фирменный стиль и все украшения в городе, потому что к финалу Лиги чемпионов есть достаточно строгие требования — город должен жить финалом, — цитирует приводит слова Сорокина ТАСС, ссылаясь на канал "Россия 24".
Напомним, что в одной группе с Россией на Евро сыграют сборные Финляндии, Бельгии и Дании.
Сорокин заявил, что Петербург успеет перестроиться с финала Лиги чемпионов на матчи Евро
Генеральный директор российской части Евро Алексей Сорокин выразил уверенность в том, что Петербург справится с проведением двух масштабных футбольных событий следующим летом.
Фото: welcome2020
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