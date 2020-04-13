Сорокин заявил, что Петербург успеет перестроиться с финала Лиги чемпионов на матчи Евро

Генеральный директор российской части Евро Алексей Сорокин выразил уверенность в том, что Петербург справится с проведением двух масштабных футбольных событий следующим летом.

Фото: welcome2020