"Это действительно историческое событие для Петербурга и для всей страны. Могу вам признаться, что с первого момента выдвижения кандидатуры города был уверен почти на 100 процентов: Петербург обязательно примет финал!. Финал Лиги чемпионов пройдет в разгар белых ночей, так что фантастический антураж всему событию гарантирован автоматически", - цитирует Черчесова "Деловой Петербург".
Финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Финальная игра пройдет 29 мая.
"Газпром Арена" планирует получить 20 млн рублей от УЕФА в качестве компенсации за перенос Евро-2020
Гендиректор "Зенита" заверил, что решение WADA никак не повлияет на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
"Не исключаю, что он задержится". Черчесов - о карьере Смолова в Испании
Черчесов - о подготовке к ЧМ-18: у нас всех была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно
Черчесов: финал Лиги чемпионов - историческое событие для Петербурга и для всей страны
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что Санкт-Петербург в 2021 году примет финал Лиги чемпионов.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!