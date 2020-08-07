"Это мое поражение и я должен принять это. Только я несу ответственность за это поражение. Мне очень обидно за партнеров по команде", - отметил Варан.
Поединок завершился поражением "Реала" со счетом 1:2. Оба мяча футболисты "Манчестер Сити" забили после ошибок французского защитника.
Напомним, что в первой игре "Реал" уступил английской команды со счетом 1:2.
Варан взял на себя вину за вылет "Реала" из Лиги чемпионов
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
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