Сарри: "Ювентус" проклят в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после вылета от "Лиона" из Лиги Чемпионов прокомментировал выступление туринцев на этом турнире.

Фото: ФК "Ювентус"

"Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один — проиграли. Это означает, что в восьми встречах мы бы набрали 19 очков. Если бы в Лиге чемпионов была таблица, мы занимали бы первое или второе место. Вместо этого "Ювентус" вылетел. Это заставляет думать, что "Ювентус" проклят в Лиге чемпионов", - заявил Сарри после матча.



Также итальянец отметил, что остался доволен игрой футболистов своей команды во вчерашней встрече.



Напомним, что матч между "Лионом" и "Ювентусом" завершился со счётом 2-1 в пользу итальянского клуба, но этого не хватило команде Сарри для попадания в 1/4 Лиги Чемпионов. Дублем в составе "старой синьоры" отметился нападающий Криштиану Ронулду. У французов с пенальти забил форвард Мемфис Депай.



Источник: Goal.com