Пашалич - о поражении в ЛЧ: классные команды способны забивать два гола за две минуты

Единственный автор гола "Аталанты" полузащитник Марио Пашалич подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".
Фото: Getty Images
- Мы были близки к цели, но это Лига чемпионов. Классные команды способны забивать два гола за две минуты. Конечно, мы разочарованы, - цитирует Пашалича Sky Sport.

Хорватский хавбек открыл счет на 27-й минуте. Парижане провели множество атак. Забить им удалось лишь в концовке встречи. Сначала счет сравнял Маркиньос на 90-й минуте, а затем парижан вперед вывел Шупо-Мотинг уже в компенсированное время. Итог - 2:1.

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Теги: Пашалич Аталанта ПСЖ Лига чемпионов
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