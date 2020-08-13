Пашалич - о поражении в ЛЧ: классные команды способны забивать два гола за две минуты

Единственный автор гола "Аталанты" полузащитник Марио Пашалич подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

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- Мы были близки к цели, но это Лига чемпионов. Классные команды способны забивать два гола за две минуты. Конечно, мы разочарованы, - цитирует Пашалича Sky Sport.



Хорватский хавбек открыл счет на 27-й минуте. Парижане провели множество атак. Забить им удалось лишь в концовке встречи. Сначала счет сравнял Маркиньос на 90-й минуте, а затем парижан вперед вывел Шупо-Мотинг уже в компенсированное время. Итог - 2:1.