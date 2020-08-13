Неймар сделал 16 обводок в матче с "Аталантой" и повторил рекорд Месси 12-летней давности

Нападающий "ПСЖ" Неймар в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" сделал 16 успешных обводок.

Фото: ФК "ПСЖ"

Это лучший результат в турнире за 12 лет. В апреле 2008 года форвард "Барселоны" Лионель Месси также 16 раз обвел соперников в матче с "Манчестер Юнайтед".



Неймар был признан лучшим игроком матча.



Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1. Первый мяч во встрече забил полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич на 27-й минуте. Парижане провели множество атак. Забить им удалось лишь в концовке встречи. Сначала счет сравнял Маркиньос на 90-й минуте, а затем парижан вперед вывел Шупо-Мотинг уже в компенсированное время.



Источник: твиттер Optajean