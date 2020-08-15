"Юве" и "Сити" биты, "Бавария" - трепещи! "Лион" - везунчики или топовая команда?

В чем секрет успеха самого неожиданного участника полуфинальных матчей Лиги Чемпионов в этом сезоне?

Год назад в успех "Лиона" верили единицы. В клубе произошли существенные изменения - на пост спортивного директора был назначен Жуниньо Пернамбукано, а должность главного тренера была доверена абсолютно не имевшему опыта работы Силвиньо. Удачным эксперимент не стал - стартовый отрезок сезона 2019-2020 был безнадежно провален. За период с 27 августа по 23 октября прошлого года "лионцы" выиграли лишь 1 матч из 11. Вполне логично, что трудовые отношения с Силвиньо были закончены в кратчайшие сроки.Именно тогда, в октябре 2019-го, руководство французского клуба приняло ключевое решение - назначить главным тренером Руди Гарсию. Выбор в пользу бывшего наставника "Марселя", безусловно, не мог оставить равнодушной публику в Лионе. Болельщики команды даже создавали петицию с требованием немедленно уволить Гарсию. Но спокойная и уверенная работа тренера изменила настрой фанатов. Сейчас их уже ничего не смущает, и они от всей души празднуют выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов на улицах города.Правда, не стоит забывать, что досрочное завершение чемпионата Франции обернулось для клуба Жана-Мишеля Оляса большими проблемами. Силвиньо оставил команду на 14-м месте в одном очке от зоны вылета. Гарсия постепенно вытаскивал "Лион" из той ямы, в которую он угодил. Но на момент остановки Лиги 1 смог добраться лишь до 7-й строчки, которая не дает права играть в еврокубках. Оляс пытался изменить ситуацию в суде, но все тщетно. Зацепиться за Лигу Европы "лионцы" могли в финале Кубка Французской Лиги, но уступили "ПСЖ" в серии пенальти.Но все-таки неправильно делать акцент на том, что "Ювентус" и "Сити" вылетели от седьмой команды чемпионата Франции и относительного неудачника сезона на внутренней арене. В решающих матчах Лиги Чемпионов "Лион" еще больше преобразился. Гарсии удалось придумать и донести до своих игроков тактику, которая позволила победить более сильных соперников.У "Лиона" нет футболистов такого уровня, как в тех же "Юве" и "Сити". Разве что Депай может поспорить с этим утверждением, но и то больше для приличия. Гарсия же смог собрать имеющихся исполнителей в такую формацию, которая позволила проявить им свои лучшие качества. Активные крайние защитники Дюбуа и Корне четко знают свои задачи в обороне и всегда готовы подключиться к атаке. Но, как правило, не сразу вдвоем, а по одному. Тройка центральных защитников при этом делает смещение в сторону оголенной зоны и превращается в полноценную линию из четырех игроков.Полузащитники у Руди Гарсии в матчах с топовыми клубами преимущественно выполняют оборонительные функции. Но в их задачи входит и стремительное развитие атак. Яркий пример - победный гол во вчерашней встрече. Максенс Какере перехватывает передачу в центре поля, тут же делает передачу на открывшегося Ауара, который моментально разрезающим пасом выводит 1 на 1 Дембеле. Нападающие, к слову, свои функции тоже знают и понимают. Депай имеет свободу для творчества, а Токо-Экамби и Дембеле готовы как оказаться на ударной позиции, так и сыграть в подыгрыше.Одной из важнейших составляющих успеха "Лиона", безусловно, является и игра Лопеша. 29-летний португальский вратарь действует уверенно и передает свой настрой партнерам. Он обладает отличной прыгучестью, пластичностью и легкостью движений. Из его сейвов зачастую получается очень эффектная видео-нарезка.Впрочем, решали исходы матчей в 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов не только глобальные аспекты, но и детали. Много уже сказано о промахе Стерлинга, но были ведь и другие моменты, которые игроки "Сити" безответственно упускали. Вспомните, как за пару минут до первого гола Дембеле неудачно пробил Жезус, а ведь счет тогда мог стать 2:1 в пользу команды Гвардиолы. А как Марсело украл гол у Бернардески в ответном матче с "Ювентусом"? А сколько раз "туринцы" могли забить в первой встрече? В общем говоря, без доли удачи и везения не обошлось.При этом благосклонны к "Лиону" были и судьи. Вспомним по одному эпизоду из августовских матчей. Первый - пенальти в ворота "Ювентуса". Далеко не каждый арбитр посчитал бы, что Бентанкур фолил на Ауаре. Феликс Цвайер решил, что это нарушение правил. И здесь важно именно первоначальное решение судьи, поскольку нет явной и очевидной ошибки, а это значит, что ВАР не имел права отменить этот 11-метровый.Второй эпизод - первый гол Дембеле в ворота "Сити". Пассивность офсайда Токо-Экамби не вызывает вопросов. Не самым однозначным выглядит падение Лапорта, которое могло быть вызвано нарушением правил со стороны Дембеле. Данни Маккели и его ассистент на бровке не зафиксировали никакого фола, а повторы не прояснили ситуацию. Таким образом, вновь важно именно первоначальное решение арбитра. Деталь, которая тоже внесла свой вклад в итоговый результат.Но вернемся к заслугам Гарсии. Во вчерашней игре с "Манчестер Сити" Руди отлично использовал замены. И здесь важно отметить не только Дембеле, который сделал дубль, но и еще две перестановки. Выход Тьяго Мендеша позволил освежить и укрепить центр поля, через который "англичане" стали чаще проходить в середине второго тайма. А появление Тете вместо имевшего желтую карточку Дюбуа, как минимум, снизило риск остаться в меньшинстве, ведь именно на фланге Лео и Кенни активно действовал Стерлинг. Конечно, если бы Рахим попал в пустые ворота, мы могли сейчас говорить совершенно по-другому, но вы все прекрасно знаете про нетерпимость сослагательного наклонения. А потому впереди у "Лиона" полуфинал с "Баварией" и шанс сотворить еще одну сенсацию.