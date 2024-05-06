За награду поборются нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин, вингер "Ростова" Роналдо, полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов и крайний нападающий столичного "Локомотива" Максим Глушенков.
В пяти матчах апреля Кордоба записал на свой счет 5 забитых голов и 1 голевую передачу. Тюкавин забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Роналдо также отметился четырьмя забитыми голами и одним ассистом в 5 играх чемпионата России. У Козлова в активе 2+2 по системе гол плюс пас. Глушенков провел в апреле, в отличие от конкурентов, четыре матча в РПЛ, в которых сделал шесть голевых передач на партнеров.
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста месяца
Российская Премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку апреля.
Фото: РИА Новости