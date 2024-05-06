Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
15:45
БалтикаНе начат
Факел
18:00
ЗенитНе начат
Локомотив
20:30
РостовНе начат
ЦСКА
20:30
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:00
АталантаНе начат
Удинезе
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
ЛионНе начат

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста месяца

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российская Премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку апреля.
Фото: РИА Новости
За награду поборются нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин, вингер "Ростова" Роналдо, полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов и крайний нападающий столичного "Локомотива" Максим Глушенков.

В пяти матчах апреля Кордоба записал на свой счет 5 забитых голов и 1 голевую передачу. Тюкавин забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Роналдо также отметился четырьмя забитыми голами и одним ассистом в 5 играх чемпионата России. У Козлова в активе 2+2 по системе гол плюс пас. Глушенков провел в апреле, в отличие от конкурентов, четыре матча в РПЛ, в которых сделал шесть голевых передач на партнеров.

Джон Кордоба Константин Тюкавин Роналдо дос Сантос Данила Козлов Максим Глушенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится