Испанский арбитр Лаос обслужит матч "Лион"-"Бавария"

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Баварией".

Фото: ФИФА

Главным судьёй матча назначен испанец Антонио Мигель Матеу Лаос. Помогать на бровке поля ему будут Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Резервный судья - Карлос дель Серро Гранде.



За ВАР в данной встрече будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хосе Мария Санчес.



Встреча "Лиона" и "Баварии" пройдёт 19 августа в 22:00 по Москве. Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе".



Источник: сайт УЕФА.