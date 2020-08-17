Главным судьёй матча назначен испанец Антонио Мигель Матеу Лаос. Помогать на бровке поля ему будут Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Резервный судья - Карлос дель Серро Гранде.
За ВАР в данной встрече будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хосе Мария Санчес.
Встреча "Лиона" и "Баварии" пройдёт 19 августа в 22:00 по Москве. Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе".
Источник: сайт УЕФА.
Испанский арбитр Лаос обслужит матч "Лион"-"Бавария"
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Баварией".
Фото: ФИФА
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