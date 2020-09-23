Источник: УЕФА разрешит пять замен в еврокубках текущего сезона

УЕФА разрешит командам совершать пять замен в матчах еврокубков текущего сезона.

Фото: Getty Images

До коронавирусной паузы в футболе было разрешено делать три замены в основное время матча. После возобновления прошлого сезона было принято решение, что доигрывать клубы будут с пятью заменами.



Это правило также было перенесено на текущий сезон, но не в обязательном порядке, а лишь в качестве возможного выбора для футбольных чемпионатов.



Сообщается, что решение ввести пять замен в матчах еврокубков может быть вынесено уже завтра.



Источник: Daily Mail.