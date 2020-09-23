До коронавирусной паузы в футболе было разрешено делать три замены в основное время матча. После возобновления прошлого сезона было принято решение, что доигрывать клубы будут с пятью заменами.
Это правило также было перенесено на текущий сезон, но не в обязательном порядке, а лишь в качестве возможного выбора для футбольных чемпионатов.
Сообщается, что решение ввести пять замен в матчах еврокубков может быть вынесено уже завтра.
Источник: Daily Mail.
Источник: УЕФА разрешит пять замен в еврокубках текущего сезона
УЕФА разрешит командам совершать пять замен в матчах еврокубков текущего сезона.
Фото: Getty Images
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