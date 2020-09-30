— Было много эмоций в раздевалке, танцы, потом поговорили с игроками. Мы испытывали большие трудности с составом: у Петрова и Берга были проблемы, Классон играет без замен после 14 месяцев травмы. Мы показали, что у нас есть команда, есть характер и мы сделали этот шаг, — рассказал Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Мусаев отметил, что в таких матчах нужно терпеть до последнего, чтобы добиваться побед. Таков футбол.
Напомним, южане дважды обыграли ПАОК 2:1 и вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Для команды это первый подобный триумф. Известно, что за выход в группу "Краснодар" получит не менее 22 млн евро, из которых 15 — лишь за участие.
Мусаев: мы показали, что у нас есть команда, есть характер и мы сделали этот шаг
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча с ПАОКом (2:1) в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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