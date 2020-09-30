В Лиге чемпионов 2020/21 сразу четыре новых участника. Дебютировать в групповом турнире ЛЧ будут "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция), "Истанбул Башакшехир" (Турция) и "Мидтъюлланд" (Дания).
Это первый такой случай после евросезона-2011/12 - за последние 9 лет максимальное число дебютантов в сезоне не превышало трех.
"Краснодар" впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, дважды со счетом 2:1 переиграв греческий ПАОК. Это уже вторая попытка "быков" попасть группу ЛЧ, год назад в раунде плей-офф они уступили по сумме двух матчей греческому "Олимпиакосу".
В групповом турнире ЛЧ сыграет четыре новичка - максимальное количество за последние девять лет
В группу Лиги чемпионов впервые пробились сразу 4 клуба - столько новичков в ЛЧ не было с сезона-2011/12.
Фото: Getty Images
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