Газинский: матч с любой командой из первой или второй корзины станет большим событием

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказал мнение о желаемых соперниках в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" со второй попытки вышел в группу Лиги чемпионов впервые за время своего существования. Победив в первом - домашнем - матче раунда плей-офф греческий ПАОК со счетом 2:1, "быки" и в ответной игре смогли добиться нужного результата. Счет был открыт на 73 минуте матча - Михайлидис срезал мяч в свои ворота после прострела Смольникова. На 77 минуте Эль-Каддури сравнял счет, но всего через минуту Кабелла вновь вывел "Краснодар" вперед, добив мяч в сетку после удара в штангу Вильены.

Хавбек "быков" Юрий Газинский ответил на вопрос о возможных соперниках клуба в ЛЧ.

- С кем я мечтаю сыграть в групповом этапе? Много с кем, одну команду и не выделю. Все-таки это мой дебют в Лиге чемпионов. Матч с любой командой из первой или второй корзины станет большим событием, - передает слова Газинского "Чемпионат".

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Теги: Краснодар Газинский
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