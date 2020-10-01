Как сообщает источник, сейчас стадион относится к категории зимних стадионов, так как "Зенит" считается клубом из северной Европы, поэтому первый и второй матч группового этапа не могут пройти на "Газпром Арене".
Однако это решение могут изменить в УЕФА, так как стадион оборудован крышей.
По информации, решение могут принять после жеребьевки группового этапа.
Источник: "Матч ТВ".
Арену "Зенита" могут признать летним стадионом в Лиге чемпионов
УЕФА может дать "Газпром Арене" статус летнего стадиона для матчей Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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