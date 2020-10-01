Антон Миранчук: была возможность попасть в группе к "Аталанте" и сыграть против брата. Это было бы интересно

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? Антон Миранчук о жеребье?вке Лиги чемпионов: – Группа очень сильная. Один из соперников нам уже очень хорошо знаком: каждыи? год «Атлетико»! Была возможность попасть в группе к «Аталанте» и сыграть против брата. Это было бы интересно, конечно, тем более в таком турнире, как Лига чемпионов! Но мы в группе А и должны выжимать максимум и показывать свои? наилучшии? результат. И выходить в евровесну. #UCLdraw / #ЛигаЧемпионов
Напомним, брат Антона Алексей Миранчук в начале сентября перешёл в "Аталанту" за 14,5 млн евро.
"Локомотиву" в групповом этапе Лиги чемпионов попались "Бавария", "Атлетико" и "Зальцбург".