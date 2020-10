Антон Миранчук: была возможность попасть в группе к "Аталанте" и сыграть против брата. Это было бы интересно

View this post on Instagram

? Антон Миранчук о жеребье?вке Лиги чемпионов: – Группа очень сильная. Один из соперников нам уже очень хорошо знаком: каждыи? год «Атлетико»! Была возможность попасть в группе к «Аталанте» и сыграть против брата. Это было бы интересно, конечно, тем более в таком турнире, как Лига чемпионов! Но мы в группе А и должны выжимать максимум и показывать свои? наилучшии? результат. И выходить в евровесну. #UCLdraw / #ЛигаЧемпионов