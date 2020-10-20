Берг - о ничьей "Краснодара" с "Ренном": горжусь нашей командой. Мы не сдались и заслужили одно очко

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг дал комментарий о дебютном матче своего клуба в группе Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА