- Это была трудная ситуация для нас, перед игрой мы потеряли нескольких футболистов и главного тренера. Да, нам было тяжело, но я очень горжусь нашей командой. Мы показали бойцовский дух. Мы не сдались и заслужили одно очко. Всё-таки "Ренн" немало владел мячом, но мы сыграли сердцем и можем гордиться собой, - рассказал Берг пресс-службе "Краснодара".
Шведский форвард Маркус Берг вышел в стартовом составе "быков" на матч "Ренн" - "Краснодар" и полностью отыграл все 90 минут. На его счету 2 удара по воротам "Ренна" и 5 выигранных верховых единоборств.
Берг - о ничьей "Краснодара" с "Ренном": горжусь нашей командой. Мы не сдались и заслужили одно очко
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг дал комментарий о дебютном матче своего клуба в группе Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
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