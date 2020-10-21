"Зенит" на своем поле проиграл бельгийской команде со счетом 1:2.
"Вообще не ожидал проигрыша "Зенита", это шокирующий результат. "Брюгге" ведь не самая сильная команда. Означает это лишь одно - российский футбол не так силен.
Поражение от "Брюгге" - не катастрофа. Подходит другое слово - позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это", - сказал Петржела.
В другом матче группы "Лацио" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.
Во втором туре "Зенит" сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией". Поединок состоится 28 октября.
67-летний Петржела возглавлял "Зенит" с ноября 2002 года по май 2006 года.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: поражение "Зенита" - это позор
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела подвел итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургской команды с "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
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