[media=https://www.instagram.com/p/CGmXOK1JjLh/?utm_source=ig_web_copy_link]
Петербургская команда на своем поле уступила "Брюгге" со счетом 1:2.
Во втором туре "Зенит" сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 28 октября.
Круговой: сделаем все, чтобы исправить ситуацию в Лиге чемпионов
Защитник "Зенита" Данил Круговой подвел итог матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Брюгге".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!