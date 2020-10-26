"Нам не пришлось много анализировать футболистов и стиль игры соперника. Всё совершенно ясно. Нам необходимо быть предельно аккуратными при таком календаре. "Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры. Разница есть в уровне футболистов", - цитирует Марша Mundo Deportivo.
Напомним, что в матче первого тура группового этапа ЛЧ "Зальцбург" дома сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2. Во вторник, 27 октября, австрийском клубу предстоит выезд в Мадрид, где он встретится с "Атлетико". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Москве на стадионе "Ванда Метрополитано".
Главный тренер "Зальцбурга": "Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры
Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш рассказал, чего ожидает от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".
Фото: skysportaustria
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