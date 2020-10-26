Главный тренер "Зальцбурга": "Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры

Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш рассказал, чего ожидает от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

Фото: skysportaustria