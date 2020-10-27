"Ростов" поделился с "Локомотивом" алгоритмом победы над "Баварией"

#ЛокоБавария – уже сегодня! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Кто где будет болеть за «Локо»? ? ???#UCL pic.twitter.com/3ndFb68oYJ
Спасибо! ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Надеемся, что вы не перепутали инструкции ? pic.twitter.com/OMk2U1AcIP
В 2016 году "Ростов" выступал в Лиге чемпионов в одной группе с теми же топ-соперниками, что достались в этом розыгрыше "Локомотиву" - мюнхенской "Баварией" и мадридским "Атлетико". Испанскому клубу желто-синие дважды уступили (0:1, 1:2), а с "Баварией" сумели обменяться победами (0:5, 3:2). По ходу выигранного матча "Ростов" уступал в счете 0:1, Сердар Азмун финтами усадил на землю защитника мюнхенцев Жерома Боатенга, а победный гол забил со штрафного Кристиан Нобоа, перебросив мяч через стенку.