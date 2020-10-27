Команды встретятся в Дортмунде завтра, 28 октября. В первом туре и "Боруссия", и "Зенит" потерпели поражения. Питерцы проиграли "Брюгге" со счётом 1:2. "Боруссия" уступила "Лацио" (1:3).
"В матче с "Брюгге" они очень опасно атаковали и могли победить. Они не реализовали отличные моменты, и уж точно не должны были проигрывать. У них опасная команда", - приводит слова Фавра РИА "Новости".
Главный тренер "Боруссии" рассказал, почему его команде стоит опасаться "Зенит"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр, комментируя предстоящий матч Лиги чемпионов с "Зенитом", поделился мнением о силе соперника.
Фото: ФК "Зенит"
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