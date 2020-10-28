Встреча, проходившая накануне, завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1. Многие эксперты похвалили "Локомотив" за смелую игру. Победный мяч гости забили уже в концовке.
Созин признал, что "Локомотив" действовал смело, но не разделил восторг от игры москвичей.
"Сейчас все кричат про хороший результат с «Баварией». Вообще-то «Локомотив» проиграл! Чего мы их хвалим-то? Они не получили очки, не принесли ничего для России в таблицу коэффициентов. Хороший результат – это победа", - цитирует Созина "Чемпионат".
Созин: вообще-то "Локомотив" проиграл, чего мы их хвалим?
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о результате матча Лиги чемпионов "Локомотив" - "Бавария".
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