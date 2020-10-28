"Нужна игра на контратаках. Впереди должен быть игрок, который должен атаковать зоны за спинами. Нужна сбалансированная и эшелонированная оборона. Для того, чтобы "Зениту" набрать очко, и я не говорю о победе, нужно отработать весь матч на 100%.
В матче реально может быть много голов. Надеюсь, что Дзюба забьет больше, чем Холанд", — передает слова Баранника The Sports Daily.
Напомним, что в стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 "Боруссия" в гостях уступила "Лацио" (3:1), а "Зенит" проиграл дома бельгийскому "Брюгге" (1:2).
Матч "Боруссия Д" - "Зенит" пройдет сегодня, 28 октября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Москве. Отметим, что "Зениту" в сегодняшней игре из-за травм не смогут помочь Сердар Азмун и Малком.
Баранник: надеюсь, что Дзюба забьет больше, чем Холанд
Экс-селекционер "Зенита" Дмитрия Баранник прокомментировал предстоящий матча 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Фото: ФК "Зенит"
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