"Говорить, что Сафонова перехвалили, не совсем правильно. До этого матча он тащил. Такая жизнь у вратаря, но он справится, переживёт это.
Сегодня мне было печально за всю команду. "Челси" выиграл не напрягаясь, они не рвались вперёд. Четыре гола не по игре, "Челси" ничего такого не делал", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что "Краснодар" потерпел разгромное поражение в матче с "Челси" во 2-м туре ЛЧ. Голами в составе "синих" отличились Хадсон-Одои, Вернер, Зиеш и Пулишич.
4 ноября "Краснодару" предстоит выездной матч против "Севильи" в 3-м туре Лиги чемпионов.
Мостовой: "Челси" выиграл у "Краснодара" не напрягаясь
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 2-го тура Лиги чемпионов "Краснодар" — "Челси" (0:4).
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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