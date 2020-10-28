Тухель рассказал о повреждении Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал травму нападающего Неймара, которую бразилец получил в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Башакшехиром" (2:0).

Фото: ФК "ПСЖ"

"Пришлось заменить его. Теперь нам нужно дождаться диагноза. Это не было серьезной болью, но он чувствовал себя некомфортно. Из-за плотного графика это может стоить ему нескольких игр, хотя на данный момент я не уверен.



Это приводящая мышца. Надеюсь, это не такая уж серьезная травма", - приводит слова Тухеля RMC Sport.



Напомним, что Неймар из-за повреждения был заменен в середине первого тайма матча с "Башакшехиром". Вместо нападающего в игру вступил Пабло Сарабия.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 28-летний футболист провел 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.