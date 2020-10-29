"Бороться за выход из группы, за первые два места - сложно, но все-таки возможно. Все будет зависеть от того, как будут играть конкуренты друг с другом. Теоретические шансы есть, но, скорее всего, сейчас уже можно делать упор на Лигу Европы, потому что за третью позицию борьба тоже будет плотная", - сказал Малафеев.
В матче второго тура Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2. Петербургская команда потерпела второе поражение в турнире и занимает последнее место в группе F. В первом туре ЛЧ "Зенит" на своем поле проиграл "Брюгге" со счетом 1:2.
В следующем матче Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле сыграет с "Лацио". Встреча пройдет 4 ноября.
Источник: "СЭ"
Малафеев: "Зениту" сейчас уже можно делать упор на Лигу Европы
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев оценил шансы петербургской команды в нынешней Лиги чемпионов.
Фото: твиттер "Боруссии"
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