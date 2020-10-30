Депутат Свищев - о клубах РПЛ в ЛЧ: смотрелись не ущербно

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев дал оценку выступлению клубов чемпионата России в матчах 2-го тура Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, что все три российские команды потерпели поражения. "Локомотив" не справился с "Баварией" (1:2), "Краснодар" проиграл "Челси" (0:4), а "Зенит" уступил дортмундской "Боруссии" (2:0).

"Я не являюсь приверженцем какого-либо из клубов, потому что я болею за сборную России и за все, что связано с российским спортом. Поэтому хочу отметить, уровень российского клубного футбола меня достаточно порадовал: ничья и три проигрыша, но смотрелись мы не ущербно.

У каждого своя задача. Кто-то хочет выйти из группы с первого, второго места, кто-то хочет попасть в Лигу Европы с третьего. У всех команд сохранились шансы", - приводит слова Свищева "Спорт-экспресс".

Напомним, что по итогам 2-х туров Лиги чемпионов российские клубы на троих набрали 2 очка.

"Локомотиву" 3 ноября предстоит домашний матч против мадридского "Атлетико". 4 ноября "Краснодар" в гостях встретится с "Севильей", а "Зенит" на своем поле будет принимать "Лацио".

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Теги: Свищев Локомотив Зенит Краснодар
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