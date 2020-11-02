- По моему дилетантскому мнению, эта игра, которая, к великому сожалению, закончилась поражением, была лучшая игра "Локомотива" под руководством Николича, - сказал Валерий Баринов в эфире телевизионного канала "Матч Премьер".
После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" набрал 1 очко и делит третью строчку в турнирной таблице с австрийским "Зальцбургом". 3 ноября красно-зеленые принимают на своем поле мадридский "Атлетико", матч начнется в 20:55 по московскому времени.
Актер Баринов: поражение от "Баварии" - лучшая игра "Локомотива" под руководством Николича
Знаменитый актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов дал комментарий о матче "Локо" с "Баварией" в Лиге чемпионов, который завершился поражением "железнодорожников" со счетом 1:2.
Фото: РПЛ
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