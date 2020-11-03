"Достойный результат, но игра этого результата не достойна. "Локомотиву" повезло. "Атлетико" был не тот, что в прошлый раз, но раскачивали они наш "автобус" довольно сильно. Игра не очень красивая с нашей стороны. Вы видели, как "Атлетико" передавал мяч, это просто другой футбол. Космоса, конечно, не было, но где-то в стратосфере они были", - приводит слова Баринова "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Атлетико" завершилась ничейным результатом со счетом 1:1. В составе мадридского клуба отличился голом защитник Хосе Мари Хименес, а у "железнодорожников" забил Антон Миранчук, уверенно реализовав пенальти.
По итогам 3-х туров ЛЧ "Локомотив" с 2-я очками занимает 3-е место в группе А. 25 ноября "железнодорожникам" предстоит ответный матч против "Атлетико", который пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Встреча начнется в 23:00 по Москве.
Актер Баринов - о матче с "Атлетико": игра "Локомотива" не достойна ничьей
Актёр Валерий Баринов поделился мнением о результате матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" — "Атлетико" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
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