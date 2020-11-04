"Лучшая пока игра "Зенита" в этой Лиге чемпионов". Геркус - о матче с "Лацио"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от игры "Зенита" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио".
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
"Лучшая пока игра "Зенита" в этой Лиге чемпионов. Аккуратно, сбалансировано, в начале таймов атакуют, потом отходят, в контратаки бегают. Приятно смотреть", – написал Геркус в своем телеграм-канале.

На данный момент в матче "Зенит" - "Лацио" идет второй тайм. Впереди хозяева поля со счетом 1:0.

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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Теги: Зенит Лацио Геркус
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