"Лучшая пока игра "Зенита" в этой Лиге чемпионов. Аккуратно, сбалансировано, в начале таймов атакуют, потом отходят, в контратаки бегают. Приятно смотреть", – написал Геркус в своем телеграм-канале.
На данный момент в матче "Зенит" - "Лацио" идет второй тайм. Впереди хозяева поля со счетом 1:0.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
"Лучшая пока игра "Зенита" в этой Лиге чемпионов". Геркус - о матче с "Лацио"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился впечатлениями от игры "Зенита" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио".
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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