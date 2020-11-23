"Завтра будет немножко другой матч, поскольку в первом отсутствовала часть футболистов "Лацио", они играли немножко вторым номером. Будем настраиваться на то, что завтра нас ждет совершенно другой матч.
Единственный плюс матча без зрителей, как для вратаря, в том, что защитники могут слышать подсказ. В остальном – только минусы, потому что футбол – это игра для зрителей.
Стараемся думать только о хорошем в плане борьбы за выход из группы. А завтра, после игры, узнаем, что будет", - сказал Кержаков.
Игра 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября в Риме. Начало встречи в 23:00 мск. Петербургская команда после 3-х проведенных встреч занимает последнее место в группе, набрав всего одно очко в домашнем матче против "Лацио" (1:1). Команда Сергея Семака в первых двух матчах проиграла бельгийскому "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2).
"Лацио" идет в квартете на втором месте, имея на своем счету пять очков. У римлян, кроме ничьи с "Зенитом", победа над "Боруссией" (3:1) и ничья с "Брюгге" (1:1).
Источник: официальный сайт "Зенита"
М. Кержаков: завтра нас ждет совершенно другой матч с "Лацио"
Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Лацио".
Фото: ФК "Зенит"
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