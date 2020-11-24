И повторилось всё, как встарь - снова "двойки" получает "Краснодар". Оценки матча с "Севильей"

Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века - всё будет так. Исхода нет. Александр Александрович Блок предупреждал еще 108 лет назад.
Городов - 3.5. "Севилья" нанесла целых 20 ударов, но до Городова дошла лишь треть из них. С тремя выстрелами вратарь "Краснодара" справился спокойно, с одним - эффектно, еще один отбил прямо перед собой (подстраховал Мартынович), а два отразить не смог. Обвинять в пропущенных мячах Городова сложно - он просто-напросто не сделал спасения, которые мы назвали бы героическими.

Рамирес - 2.5, Мартынович - 2.5, Кайо - 2.0, Смольников - 3.0. Лучшим игроком обороны "Краснодара" с небольшим перевесом сегодня стал Смольников. Через его фланг было меньше опасных атак, он сделал 3 отбора, 2 выноса и 2 перехвата. Рамирес на противоположном фланге приносил меньше пользы, проигрывал заметно больше единоборств и зачастую давал себя обыгрывать. В первой голевой атаке, например, он легко дал пройти и навесить Окампосу. Но любопытно, что этим вечером 172-сантиметровый эквадорец выиграл 3 верховых единоборства (больше только у Кайо - 4).


Мартынович отмечался и успешными действиями, и ошибками. У него самый высокий среди защитников процент брака в передачах (25) и лишь 1 отбор за всю игру. Впрочем, у Кайо отборов и вовсе не было. А ведь именно его успешное действие на последних минутах матча могло избавить команду от поражения, но не случилось. Да, бразилец сделал больше всех выносов (4) и выиграл больше всех воздушных дуэлей, но запомнится то, как он не смог помешать забить Муниру.

Газинский - 2.5, Олссон - 2.5, Кабелла - 2.0, Вильена - 2.5, Чернов - б/о, Уткин - б/о. Начнем с конца списка. Два парня, вышедшие на замену незадолго до финального свистка, остаются без оценки, но необходимо отметить, что оба они причастны ко второй голевой атаке "Севильи" - Уткин не очень удачно поднял мяч в воздух, а Чернов проиграл верховую борьбу, после чего и побежали "испанцы" вперед к цели.

Кабелла хорошо протащил мяч в единственной голевой атаке "Краснодара", но в остальном его старания приводили совсем не к тому итогу, который был нужен команде. Для примера, в конце первого тайма он закончил опасный момент слабым ударом, а сразу после перерыва упустил невероятнй шанс сравнять счет после ошибки Гуделя. Олссон отметился голевой передачей, чем спас себя от уверенной "двойки". Швед смотрел футбол, когда забивал Ракитич, губил выходы из обороны неточными пасами, терял мячи у своей штрафной.


Газинский, конечно, стал тем парнем, из-за которого началась первая голевая атака "Севильи", и вместе с Олссоном и Кабелла практически полностью проигрывал подбор. Но важно отметить, что в большом количестве других эпизодов Юрий играл превосходно. Особенно он преуспел в перехватах, которых сделал целых 7 штук - с отрывом лучший показатель среди игроков обеих команд. Что касается Вильены, то он сыграл чуть менее получаса, отметился 6 точными пасами из 7 и одним мощным ударом в защитника.

Классон - 2.5, Сулейманов - 2.0, Берг - 2.0, Вандерсон - 3.5, Ари - 2.0. Шапи отыграл лишь 1 тайм, в котором отметился перехватом на чужой половине поля, приведшем к опасному моменту, одним заблокированным ударом и желтой карточкой за симуляцию. Вандерсон существенно усилил игру "Краснодара" в атаке и забил гол, но проблема в том, что после забитого мяча он выключился и не показал больше ничего.


Берг провел на поле 67 минут, но набрал еще меньше полезных действий - он не нанес ни одного удара, и практически каждая вторая его передача была неточной. Ари мог спасти "Краснодар" на последних секундах, но защитники "Севильи" встали на пути мяча в ворота. Бразилец пока что далек от своей лучшей формы. Классон имел два небольших шанса отличиться в начале второго тайма, но не смог ими воспользоваться. Сегодня Виктор был не очень хорош, чему свидетельствуют 35 процентов неточных передач и лишь 1 успешная попытка сделать обостряющий пас.

Фото: Официальный сайт ФК "Краснодар", Официальный твиттер УЕФА

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Теги: Краснодар Севилья Газинский Кайо
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