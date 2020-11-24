И повторилось всё, как встарь - снова "двойки" получает "Краснодар". Оценки матча с "Севильей"

Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века - всё будет так. Исхода нет. Александр Александрович Блок предупреждал еще 108 лет назад.