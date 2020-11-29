"У "Локомотива" матч жизни и смерти во вторник с "Зальцбургом". В чемпионате "Рубин", "Краснодар" и "Химки". У Николича задача попроще - победа над "Зальцбургом" сделает его героем, на чемпионат всем будет наплевать. Даже еще одна ничья в ЛЧ также выводит его из-под критики. Разумеется в чемпионате нужно взять хотя бы три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в первой восьмерке. Шансы высокие", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря. Начало - в 20:55 мск.
Команда Николича занимает третье место в группе А, набрав три очка. В прошлом туре Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Атлетико" - 0:0. У "Зальцбурга" одно очко после четырех туров и последнее место в группе.
В последнем туре Лиги чемпионов подопечные Николича сыграют на выезде с "Баварией". Встреча состоится 9 декабря.
В матче 16 тура РПЛ "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Ахматом" - 0:0. В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает седьмое место, набрав 25 очков.
Напомним, что 48-летний Геркус с лета 2016 года по декабрь 2018 года был президент "Локомотива".
Геркус: победа над "Зальцбургом" сделает Николича героем
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился своими ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "железнодорожников" с "Зальцбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
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