"Замена в матче сборной? Это вообще прошлое. Неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре", - сказал Гильерме.
Напомним, что в заключительном поединке Лиги Наций с Сербией Гильерме был заменен в перерыве. Матч завершился поражением России со счетом 0:5.
Игра "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря и начнется в 20:55 мск.
Источник: "СЭ"
Гильерме: неважно, что было в сборной. Сейчас думаю только об игре с "Зальцбургом"
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме накануне поединка пятого тура Лиги чемпионов с "Зальцбургом" не стал заострять внимание на неудаче в сборной России.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!