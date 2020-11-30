— Думаю, сейчас у "Локомотива" есть хорошие шансы попасть в Лигу Европы. Да, если они сейчас выиграют, то могут в следующем туре потенциально побороться за Лигу чемпионов, но не думаю, что "Атлетико" упустит свой шанс, чтобы пройти в следующий раунд. Стоит рассчитывать только на Лигу Европы, — рассказал Дроздов в интервью "Известиям".
Сегодня московский "Локомотив" дома примет "Зальцбург". "Железнодорожники" после четырех туров набрали три очка и занимают третье место в группе. Выше идет "Атлетико" с пятью очками. "Матрасники" в этом туре дома принимают лидирующую "Баварию".
Матч "Локомотив" — "Зальцбург" состоится сегодня. Начало: 20:55 мск.
Дроздов объяснил, почему "Локомотиву" стоит рассчитывать лишь на Лигу Европы
Бывший футболист "Локомотива" Юрий Дроздов оценил шансы команды в текущей кампании Лиги чемпионов.
Фото: Советский Спорт
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