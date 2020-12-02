"Нет никаких оптимистических ожиданий перед этой игрой. Я считаю, что "Зениту" нужно сконцентрироваться на чемпионате, не нужна нам никакая евровесна. У нас прекрасная русская зима, так что давайте сосредоточимся на РПЛ", - сказал Боярский.
Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" - "Зенит" состоится сегодня в Бельгии. Начало матча в 23:00 мск.
После 4-х туров "Зенит" занимает последнее место в таблице группы F. У команды Сергея Семака в активе всего лишь одно очко, набранное в домашнем матче с "Лацио" (1:1).
"Брюгге" идет на 3-м месте, набрав 4 очка после 5-ти матчей.
Игра в Петербурге между этими командами закончилась победой бельгийской команды со счетом 2:1.
Источник: "СЭ"
Боярский: "Зениту" необходимо сконцентрироваться на РПЛ
Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов "Брюгге" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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