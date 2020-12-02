Петржела: хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не "Зенит"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение о матче петербуржцев в Лиге чемпионов против "Брюгге".
Фото: "ТАСС"
"Надеюсь на победу "Зенита" в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не "Зенит"? "Брюгге" ничего собой не представляет, с этой командной можно и нужно играть.

Сегодня надо сыграть за Семака. Но даже в случае победы "Зенит" вряд ли пройдёт в Лигу европы. Это почти невозможно", - сказал Петржела.

Сегодня в Бельгии "Зенит" сыграет против "Брюгее" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После 4-х матчей у команды Сергея Семака набрано 1 очко. Это четвертое место в группе F.

"Брюгге" идет строчкой выше, имея в активе 4 очка.

Матч первого круга в Петербурге "Брюгге" выиграл со счетом 2:1.

Властимил Петржела работал с "Зенитом" с 2003 по 2006 год. С петербургской командой он становился серебряным призером чемпионата России в 2003 году.

Источник: Чемпионат

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Теги: Зенит Петржела Брюгге
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