Что скажете о новой позиции, сеньор Дриусси? Поражение "Зенита" - классическое, роль Себы - нетривиальная

Семак дал аргентинцу то, что он хотел. Форвард ответил забитым голом. После того, как тренер заменил Дриусси и еще ряд игроков, все пошло не туда.