Что скажете о новой позиции, сеньор Дриусси? Поражение "Зенита" - классическое, роль Себы - нетривиальная

Семак дал аргентинцу то, что он хотел. Форвард ответил забитым голом. После того, как тренер заменил Дриусси и еще ряд игроков, все пошло не туда.
Для Семака заключительный в этом сезоне лигочемпионский матч ничего не решал и был из той серии, которую можно назвать охарактеризовать известным высказыванием "Потеряно все, кроме чести". Впереди у "Зенита" встречи с "Динамо" и "Спартаком", а потому Сергей Богданович не стал рисковать и оставил вне основы всех тех, по кому были вопросы. А это Ловрен, это Дзюба, и к ним еще можно добавить Караваева. На правом фланге обороны вновь сыграл Сутормин, в центре - Прохин, а вот перестановки в атаке вышли любопытнее.

Уставший играть на дерьмовой позиции Дриусси был услышан тренерским штабом. Хоть Семак и выразил недовольство словами своего игрока, но в отсутствие в стартовом составе Дзюбы дал аргентинцу шанс проявить себя в роли центрального нападающего. Да, не единственного, а в паре с Азмуном, но самое главное, что не флангового. И кто теперь будет спорить, что этот ход себя не оправдал? Осчастливленный своим новым местом в схеме Себа забил уже на 16-й минуте. Помог ему, кстати, в этом правый защитник Сутормин.

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"Зенит" вообще хорошо начал встречу. "Питерцы" достаточно бодро двигались, активно прессинговали на чужой половине поля и не стеснялись атаковать. Однако после забитого гола снизили обороты и стали чаще оказываться в роли обороняющихся, пытаясь развить преимущество с помощью контратак. И это почти дало результат. На 33-й минуте Азмун после выхода 1 на 1 отправил второй мяч в сетку ворот Хитца, но румынская бригада арбитров зафиксировала у иранца офсайд.

"Боруссия" прилетела в Санкт-Петербург без ряда основных игроков и без своей главной звезды - Эрлинга Холанда. Спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк не скрывал, что ротация будет, но отмечал, что имеется большое желание победить и остаться первыми. Наши коллеги из немецкого Kicker, отмечая значимость предстоящей игры, озаглавили предматчевую статью фразой "Миссия - выиграть группу". Впрочем, после 30-ти с небольшим минут казалось, что эта миссия как в той серии фильмов - невыполнима.


Когда счет в Санкт-Петербурге был 1:0, в Риме хозяева вели 2:1. У "Брюгге" отличился Вормер, у "Лацио" - Корреа и Иммобиле. При этом за несколько минут до конца первого тайма у "бельгийцев" был удален Соболь. То есть шансы на то, что итальянский клуб упустит победу были минимальны. Для "Боруссии" на тот момент это означало только одно - для сохранения первого места в группе нужно было обязательно выигрывать у "Зенита".

И уже в конце первого тайма команда из Дортмунда создала два отличных голевых момента. Беллингем пробил головой выше перекладины, а Ройс попал в штангу. Тем удивительнее, что сразу после перерыва "Боруссия" не только не продолжила активно атаковать, но и едва не пропустила еще. Сыгравший этим вечером на позиции левого атакующего полузащитника Кузяев после розыгрыша углового наносил опаснейший удар из центра штрафной, и только Хитц спас "немцев" от неприятности.

На исходе часа игры оба тренера прибегли к заменам. Фавр вписал в историю Юссуфа Мукоко, который в возрасте 16 лет и 18 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов. Семак же заменил одного из самых активных, старательных и полезных - Дриусси, дав игровое время Дзюбе. Помимо этого, на поле вышли Вендел и Ловрен. После перестановок игра стала заметно более открытой. "Зенит" неоднократно мог воспользоваться все более часто появлявшимися свободными зонами, но по разным причинам все его атаки закончились ничем. В итоге можно смело заявить - после замен Семака все пошло не туда.


А вот перестановки Фавра существенно изменили игру его команды в лучшую сторону. "Боруссия" нашла свой путь к забитым голам и добыла волевую победу. На 68-й минуте помог угловой, розыгрыш которого сопровождался беспомощностью обороны питерского клуба и своевременными действиями Ройса, Хуммельса и Пищека. А спустя еще 10 минут Витцель передал большой привет окружавшим его и бездействовавшим полевым игрокам и пропустившему в ближний угол Кержакову.

"Зенит" несколько раз мог отыгрываться и спасать ничью, но вновь его очень сильно подводила реализация. Ни вышедшие на замену Вендел и Дзюба, ни игравший с первых минут Азмун не могли сделать то, что удалось в первом тайме Дриусси. Конечно, вряд ли в оставшихся матчах с "Динамо" и "Спартаком" Семак решится использовать аргентинца вновь на позиции центрального нападающего. Не верится, что он сделает выбор не в пользу Дзюбы и Азмуна. Но после игры с "Боруссией" было бы очень интересно посмотреть хотя бы еще на одну игру с Дриусси в центре в стартовом составе.


Сделав камбэк, "дортмундцы" не оставили "Лацио" шансов на победу в группе. Но, как выяснилось, для первого места хватило бы даже ничьи. "Римляне", играя в большинстве, умудрились пропустить - счет на 76-й минуте сравнял Ванакен. Более того, команда из столицы Италии вообще могла остаться без плей-офф Лиги Чемпионов. На второй добавленной минуте атакующий полузащитник "Брюгге" Шарль де Кетеларе мощным ударом попал в перекладину. От фиаско "Лацио" отделили сантиметры. В итоге фиаско в группе F осталось одно - последнее место "Зенита" с одним набранным очком.

Фото: Официальный сайт УЕФА, Официальный сайт ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Боруссия Д Дриусси
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