Эрдоган призвал УЕФА вмешаться в конфликт, произошедший во встрече "ПСЖ" и "Башакшехира"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал УЕФА вмешать в конфликт, произошедший во время матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Истанбул Башакшехир".





Напомним, что футболисты обеих команд обвинили в расизме четвёртого арбитра румына Себастьяна Колцеску и отказались продолжать матч. Сообщается, что сенегальский нападающий "Башакшехира" Демба Ба был оскорблен судьей, который назвал его "black guy" (черным парнем).



Источник: Get French Football News